05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 657 просмотров
ЕС, НАТО, Украина

Украина стала посмешищем на европейском континенте


Украинцы выставляют себя переростками из детской песочницы в глазах европейцев, лишая себя шансов на членство в НАТО и Евросоюзе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире канала «Чернiвецький Промiнь» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы своих целей взаимодействия с НАТО и Европейским союзом достигаем или нет? Зная, что Польша, Венгрия, либо любой другой член, например, Италия та же самая, могут влиять на политику Европейского союза и НАТО, чья поддержка нам критически важна. Когда у вас нет в голове этих приоритетов, что ты должен в какой последовательности делать, ты оказываешься в ситуации войны всех против всех. Ты находишься в ситуации конфликта с Польшей, не понимая, чего эти поляки делают, где нужно проигнорировать, где нужно создать рабочую группу закрытую, а где нужно жестко ответить», — сказал политолог.

По его словам, каждый вызов предполагает адекватный ответ, а не то, что делает Украина.

«А когда вы на любой вызов — вам сказали: «Эй, ты дурак», — все, мы под консульство», «Гей, вы хлопцы, братья, гей, наливайте полные чарки». Потанцевали, разошлись, а по всем европейским каналам пошла информация, что здесь какие-то неадекватные люди, непонятно что, зачем их поддерживать… Мы оказываемся один на один со своими проблемами, а в том состоянии, в котором сегодня находится государство и общество, мы не можем решить свои проблемы.

Мы дети, которые не повзрослели, мы смотрим на мир глазами подростка-переростка, который никак не может понять, что за пределами песочницы есть определенный мир, который работает по своим правилам и когда ты переносишь правила своей песочницы в этот мир, у тебя вообще нет никаких шансов — тебя в лучшем случае высмеют, в худшем случае затопчут», — заявил Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть