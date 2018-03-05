05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина стала посмешищем на европейском континенте

Украинцы выставляют себя переростками из детской песочницы в глазах европейцев, лишая себя шансов на членство в НАТО и Евросоюзе.

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Об этом в эфире канала «Чернiвецький Промiнь» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы своих целей взаимодействия с НАТО и Европейским союзом достигаем или нет? Зная, что Польша, Венгрия, либо любой другой член, например, Италия та же самая, могут влиять на политику Европейского союза и НАТО, чья поддержка нам критически важна. Когда у вас нет в голове этих приоритетов, что ты должен в какой последовательности делать, ты оказываешься в ситуации войны всех против всех. Ты находишься в ситуации конфликта с Польшей, не понимая, чего эти поляки делают, где нужно проигнорировать, где нужно создать рабочую группу закрытую, а где нужно жестко ответить», — сказал политолог.

По его словам, каждый вызов предполагает адекватный ответ, а не то, что делает Украина.

«А когда вы на любой вызов — вам сказали: «Эй, ты дурак», — все, мы под консульство», «Гей, вы хлопцы, братья, гей, наливайте полные чарки». Потанцевали, разошлись, а по всем европейским каналам пошла информация, что здесь какие-то неадекватные люди, непонятно что, зачем их поддерживать… Мы оказываемся один на один со своими проблемами, а в том состоянии, в котором сегодня находится государство и общество, мы не можем решить свои проблемы.

Мы дети, которые не повзрослели, мы смотрим на мир глазами подростка-переростка, который никак не может понять, что за пределами песочницы есть определенный мир, который работает по своим правилам и когда ты переносишь правила своей песочницы в этот мир, у тебя вообще нет никаких шансов — тебя в лучшем случае высмеют, в худшем случае затопчут», — заявил Романенко.