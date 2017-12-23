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23.12.2017
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История, Политика, США, Украина

Украина ставит на лузеров


Исторически сложилось так, что украинские элиты, делавшие ставку на создание собственного государства, заручались поддержкой тех внешних игроков, которые в итоге оказывались проигравшими.

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На эту закономерность в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», указал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт напомнил, что в свое время малороссийский гетман Мазепа перебежал на сторону шведского короля Карла XII, который в итоге «оказался лузером», хотя изначально это было сложно представить, поскольку на тот момент шведский монарх имел в своем активе одни победы.

Проигравшей стороной оказалась и кайзеровская Германия, на помощь которой рассчитывали деятели Центральной Рады и УНР.

«В результате Петлюре пришлось потом договариваться с Пилсудским, чтобы сохранить УНР за счет готовности отдать часть территории. В тот момент тоже фактически была ставка на лузера. И уже украинская советская республика подписывала Рижский мирный договор, по которому с Польшей как отдельное государство договаривались украинские большевики», — отметил политолог.

«В середине ХХ века борцы за украинскую независимость снова сделали ставку на лузеров — немцы войну проиграли. Это какая-то тенденция. Сейчас Украина делает ставку на Соединенные Штаты. Трудно себе представить, что Соединенные Штаты будут лузерами. Но, между прочим, с Карлом XII тоже было трудно себе такое представить, но тем не менее получилось. Так что все здесь возможно», — резюмировал Погребинский.

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