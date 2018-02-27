27.02.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Украина – страна дефолта

На сегодняшний день экономическая ситуация на Украине оставляет желать лучшего. Из-за гигантского государственного долга, страна фактически перестала существовать как самостоятельный субъект.

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Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявила Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с вами будем гражданскими наблюдателями за выборами президента Украины, которые вполне могут оказаться досрочными. Подтверждением этого являются все те движения, которые возникают со стороны политической элиты. Надежд уже особых нет. Украина – страна дефолта.

Говорить о каком-то укреплении армии достаточно сложно, если учесть, что по официальным данным каждый день 2-3 украинских военнослужащих совершают суицид. Более 80% призывников избегают службы в армии. Сегодня дезертирство – это массовое явление для украинской армии.

Я уже не говорю о том, что долг Украины превышает 77 миллиардов долларов, а это примерно 80% ВВП. В любой другой стране, если долг составляет 60% от ВВП, то это уже критическая ситуация для экономики. Украины как таковой уже не существует. Именно поэтому сегодня закон «О реинтеграции Донбасса» выгоден политической элите, которая полностью довела страну до состояния экономического и политического упадка», — заявила она.