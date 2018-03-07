07.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Туризм, Украина

Украина угрожает взыскать с России 3 млрд за авиаполёты в Крым


На Украине хотят взыскать с России порядка трех миллиардов гривен за рейсы самолетов авиакомпаний РФ в аэропорт Симферополя. Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил заместитель «представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, каждая посадка самолета в аэропорту без разрешения Украины стоит 136 тысяч гривен.

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«43 российские авиакомпании осуществляют эти рейсы. Документируется каждый факт незаконной посадки в аэропорт города Симферополя. Это все административное правонарушение, которое документируется. Санкция статьи — 136 тысяч гривен за каждую посадку. На сегодняшний день составлено порядка 30-ти тысяч протоколов более, чем на три миллиарда гривен. Эти все санкции, которые предстоит взыскать с российских авиакомпаний, которые нарушают украинское законодательство и международное право», — заявил Гданов.

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