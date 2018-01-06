 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 369 просмотров
ЕС, Общество, Украина, Экономика

Украина уже два года активно спаивает Европу


С 2015 года отмечается прирост водочных поставок из Украины на европейские рынки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом свидетельствуют данные Pro Consulting.

Так, до событий начала 2014 года основным импортером украинской водки были страны СНГ.

«В Российскую Федерацию в 2012 году ушло 66% нашего водочного экспорта», — говорится в исследовании.

После потери российского рынка, отечественные экспортеры водки вынуждены были искать новых покупателей, в частности, в Евросоюзе.

«Прирост водочных поставок из Украины на европейском направлении отмечается с 2015 года. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из Европы алкоголя высокого ценового диапазона», — говорится в исследовании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть