06.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина уже два года активно спаивает Европу

С 2015 года отмечается прирост водочных поставок из Украины на европейские рынки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом свидетельствуют данные Pro Consulting.

Так, до событий начала 2014 года основным импортером украинской водки были страны СНГ.

«В Российскую Федерацию в 2012 году ушло 66% нашего водочного экспорта», — говорится в исследовании.

После потери российского рынка, отечественные экспортеры водки вынуждены были искать новых покупателей, в частности, в Евросоюзе.

«Прирост водочных поставок из Украины на европейском направлении отмечается с 2015 года. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из Европы алкоголя высокого ценового диапазона», — говорится в исследовании.