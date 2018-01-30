30.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Украина уже не сможет расплатиться по долгам, резкая девальвация гривны неизбежна


Украина не в состоянии выплатить свои долги в ближайшие годы, что будет означать либо реструктуризацию, либо дефолт.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина самостоятельно и при внешних займах и с учетом золотовалютных резервов не сможет выплатить все накопившиеся долги. Произойдет либо реструктуризация либо дефолт. В любом случае как результат мы получим более высокую девальвацию. Плюс это наложится на политическую турбулентность. Плюс внешнеэкономическая конъюнктура может ухудшиться и поступления валюты в Украину будут еще меньше. Тогда девальвация может повториться как в 2014-2015 годах. Короче – у Украины проблемы, а еще больше проблем будет у той власти, которая придет на смену нынешней в 2019 году», — сказал он.

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