31.01.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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Украина в Минске не смогла ответить, когда в ДНР появится мобильная связь Vodafone

Украинская сторона в ходе сегодняшней встречи Контактной группы в Минске не озвучила здравых предложений в ответ на призыв ДНР к скорейшему восстановлению на территории Республики связи мобильного оператора Vodafone.

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Об этом у себя на странице в социальной сети «Facebook» сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске Дениса Пушилина.

В частности, Виктория Талакина отметила, что ключевыми вопросами сегодняшней встречи Контактной группы в Минске стали вопросы проведения обмена пленными и восстановления работы мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики.

Полпред ДНР Денис Пушилин назвал отсутствие связи в Республике «элементами коммуникационной блокады, намеренно проводимой украинской стороной». По его словам, Украина, начиная с октября прошлого года, целенаправленно отрезала республики от связи. Первыми весточками стали порывы магистральных линий, подающих интернет на территорию ЛДНР осенью прошлого года, затем – порыв кабелей, обслуживающих оборудование мобильного оператора уже в нынешнем году.

«Учитывая социальные последствия отсутствия связи на территории Республики, которые коснулись, в первую очередь, наименее защищённых категорий населения, Денис Пушилин призвал к скорейшему поиску решений по данному вопросу. Представители СММ ОБСЕ в переговорном процессе также высказались за необходимость урегулирования данной ситуации», – отметила Талакина.

Кроме этого, как пишет пресс-секретарь Пушилина, особое внимание переговорщиков было сконцентрировано на обсуждении процесса обмена пленными. В данный момент ведётся активная работа по согласованию списка обмениваемых.