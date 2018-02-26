26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина вернется к русскому языку — Ваджра

Украинские националисты могут заставить шантажом и запугиванием население перейти на «мову», но не смогут перековать его сознание. Как только нынешняя система будет сломлена, даже те, кто пытался переформатировать свое сознание на украинское, вернутся к своим истокам.

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Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди, которые родились, которые первые слова от матери услышали на русском, для которых мышление на русском, они не перейдут на украинский. Да, они могут его знать, могут на нем разговаривать кто-то хуже, кто-то лучше, но они не станут украиноязычными, это будет имитация. Мы тоже можем изучить латынь или эсперанто и общаться на нем, но это не значит, что для нас этот язык станет родным, это не значит, что нам будет на нем комфмортно. Как только какая-то система принуждения рухнет, люди вернутся к тому изначальному, с чего они начинали, даже те, которые сейчас пытаются себя переломать через колено, они все равно вернутся к русскому языку», — полагает Ваджра