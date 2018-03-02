02.03.2018, Гоптовка, Анастасия Самойлова

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Украина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом

Россия и Украина обменялись сегодня пленными пограничниками. Обмен состоялся в районе пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

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Украинской стороне выдали Богдана Морцоня и Игоря Дзюбака. Они были задержаны 3 октября 2017 года по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. По сообщениям СМИ, украинские военнослужащие незаконно пересекли границу Российской Федерации с целью похода в баню на территории города Брянск.

Украинские пограничники после освобождения

Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Они были захвачены в плен в июне 2017 года во время учений на озере Сиваш и содержались в херсонском СИЗО.

«Решал вопрос, непосредственно, президент Украины. Был звонок на самом высоком уровне», — рассказал глава пограничной службы Украины Пётр Цигикал.