02.03.2018, Гоптовка, Анастасия Самойлова
  1 627 просмотров
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина

Украина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом


Россия и Украина обменялись сегодня пленными пограничниками. Обмен состоялся в районе пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Украинской стороне выдали Богдана Морцоня и Игоря Дзюбака. Они были задержаны 3 октября 2017 года по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. По сообщениям СМИ, украинские военнослужащие незаконно пересекли границу Российской Федерации с целью похода в баню на территории города Брянск.

Украинские пограничники после освобождения

Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Они были захвачены в плен в июне 2017 года во время учений на озере Сиваш и содержались в херсонском СИЗО.

«Решал вопрос, непосредственно, президент Украины. Был звонок на самом высоком уровне», — рассказал глава пограничной службы Украины Пётр Цигикал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть