23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЖКХ, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Украина во мгле: непогода оставила без света свыше ста городов и сел


На Украине по состоянию на 23 января без света остаются более ста населенных пунктов в 4 областях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Остаются обесточенными 109 населенных пунктов в 4 областях (Одесская — 68, Черкасская — 24, Херсонская — 10, Запорожская — 7). К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в городе Вилково Одесской обл. продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

«Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГосЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города», — добавили в ГосЧС.

Накануне сообщалось, что без электроснабжения оставались 146 населенных пунктов в двух областях Украины.

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