28.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина вошла в ТОП-5 стран по темпам сокращения населения

Украина вошла в ТОП-5 стран по темпам сокращения населения — страна за последние годы уменьшилась не только территориально, но и количественно.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, массовая эмиграция наиболее трудоспособного населения — это его протест против «реформ» нынешней власти.

«В Украине отсутствует справедливость, отсутствует суд, отсутствует право, разгул коррупции, невиданный во времена Януковича. Входит Украина сегодня в ТОП-5 стран мира по темпам сокращения населения. Это свежие данные. Наша страна уменьшается не только в размерах, но и в количестве людей. Люди уезжают и этим они голосуют против того, что здесь происходит… С коррупцией уже просто скотство происходит. И под этот шумок уезжают люди. Люди, которые что-то умеют, что-то знают, понимают, они встают и уезжают», — заявил Гордон.