19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  966 просмотров
ЕС, Медицина, Общество, СМИ, Украина

Украина вошла в тройку европейских лидеров по кори


В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает DW.

Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно.

«Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767», — говорится в сообщении.

От заболевания корью в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по охране здоровья, сообщает агентство dpa.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

«Каждый новый человек, который заболел корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые лица, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию», — заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть