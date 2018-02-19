19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина вошла в тройку европейских лидеров по кори

В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает DW.

Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно.

«Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767», — говорится в сообщении.

От заболевания корью в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по охране здоровья, сообщает агентство dpa.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

«Каждый новый человек, который заболел корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые лица, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию», — заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.