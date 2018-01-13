13.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Украина введет закон, карающий за отказ называть ЛДНР «террористами» и «сепаратистами»

Украина введет закон, позволяющий вводить санкции и ограничения в гражданских в отношении владельцев немногочисленных СМИ, которые, вопреки установкам официальной пропаганды, по-прежнему рискуют не называть ЛДНР «террористами» и «сепаратистами», а Россию – «оккупантом».

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели».

Проект закона был представлен накануне Нового года. Он называется «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» и предусматривает лишение гражданских прав специальными комиссиями.

Помимо нелояльных украинским националистам СМИ, главным объектом нового закона должны стать граждане ЛДНР.

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Нелояльные СМИ авторы законопроекта предлагают считать «агентами влияния».

«В частности, «золотой акции» оккупантов в информационной войне — коллаборационных СМИ. Использование как источников материалов «пресс-служб» т.н. «ДНР», толерантная передача пропагандистского духа их сообщений, героизация оккупантов, продвижение дестабилизирующих взглядов на ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины, — именно так происходят субъективация российских марионеток и раздувание антиукраинских месседжей», — пишет издание.

Украинский пропагандист сокрушается, что «предотвратить существование такой журналистики административными средствами невозможно, поскольку их оберегом является свобода слова».

«Однако будет запущен механизм системной демотивации для владельцев частных изданий, которые считают допустимым служить коллаборантам. Закрытая для некоторых лиц возможность продвинуться во власть будет побуждать их к сокращению поддержки «карманных» изданий. Вспомогательный положительный результат законопроекта — удаление с газетных полос множества мгновенно обанкротившихся в политическом смысле персонажей, привыкших развращать журналистов «джинсовыми» гонорарами», — пишет «Зеркало недели».