23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина выдвинула Польше бандеровский ультиматум

Принятый польским парламентом и подписанный президентом Дудой закон об Институте национальной памяти, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, надо изменить.

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Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

«Будет ли это делаться через решение Конституционного суда, через инициативу власти или оппозиции — нам в принципе все равно: это внутренний польский вопрос, но закон об Институте национальной памяти Польши должен быть изменен», — сказал Розенко.

Он также заявил, что в украинском обществе нет антипольских настроений, но затем все же признал, что на Украине, как и в Польше, происходят «провокационные действия», попытавшись при этом возложить ответственность на Москву.

«Мы прекрасно понимаем, что большинство из этих случаев — это все-таки спецоперации соседней страны, совместного нашего врага — Российской Федерации», — утверждает Розенко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда негативно высказался об итогах встречи вице-премьера республики Петра Глинского с вице-премьером Украины Павлом Розенко.