29.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Украина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России

Украинская верхушка сама себя поставила в дурацкое положение, отказавшись выдать пленных граждан России в ходе последнего обмена, который произошел накануне. Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Если кого-то арестовывают в России, то там обязательно проводят суд, суд гласный, все его видят. Так был и с Сенцовым, и с Савченко, и с другими. А у нас только рассказывают про «миллионы агентов Кремля», но никого показать не могут», — сказал он.

Эксперт полагает, что ситуация вокруг обмена пленных и конфликта в Донбассе демонстрирует, что украинская верхушка не заинтересована в наступлении мира.

«На мой взгляд, обмен состоялся вопреки воле, желанию, действиям украинской стороны… Они являются «ястребами». И их устраивает то, что продолжается уже четвертый год», — напомнил Семченко.

«Обмен состоялся, и это хорошо, хорошо, что люди вернутся домой. Будем надеяться, что те, кто был взят с оружием в руках, извлекут их этого надлежащие уроки. А то раньше получалось, что эти вояки возвращались в Украину, снова брали оружие, снова шли убивать и снова попадали в плен», — также отметил политолог.