 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Игорь Петров
  5 668 просмотров
Донбасс, Россия, Украина

Украина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России


Украинская верхушка сама себя поставила в дурацкое положение, отказавшись выдать пленных граждан России в ходе последнего обмена, который произошел накануне. Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Если кого-то арестовывают в России, то там обязательно проводят суд, суд гласный, все его видят. Так был и с Сенцовым, и с Савченко, и с другими. А у нас только рассказывают про «миллионы агентов Кремля», но никого показать не могут», — сказал он.

Эксперт полагает, что ситуация вокруг обмена пленных и конфликта в Донбассе демонстрирует, что украинская верхушка не заинтересована в наступлении мира.

«На мой взгляд, обмен состоялся вопреки воле, желанию, действиям украинской стороны… Они являются «ястребами». И их устраивает то, что продолжается уже четвертый год», — напомнил Семченко.

«Обмен состоялся, и это хорошо, хорошо, что люди вернутся домой. Будем надеяться, что те, кто был взят с оружием в руках, извлекут их этого надлежащие уроки. А то раньше получалось, что эти вояки возвращались в Украину, снова брали оружие, снова шли убивать и снова попадали в плен», — также отметил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть