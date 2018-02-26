26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  834 просмотров
Общество, Происшествия, Украина, Экономика, Эмиграция

Украинца-заробитчанина на эстонском заводе убила упавшая металлоконструкция


На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в посольстве Украины в Эстонской Республике.

«Подтверждается информация. Действительно погиб (гражданин Украины — ред.) на заводе, упала металлическая конструкция на нашего гражданина», — сказали в посольстве.

По данным посольства, в настоящее время установлена ​​связь с родственниками погибшего, с работодателем в Эстонии, с полицией, с МИД этой страны.

«Его (тело — ред.) забрали на судебную экспертизу, поскольку погиб на производстве. Будет проведено, как и в любом случае, вскрытие. Это стандартная ситуация, что в Украине, что в Эстонии. После этого будут результаты вскрытия и будет понятно, когда наступила смерть», — отметили в посольстве.

«Потом будет решаться вопрос о возвращении тела в Украину, но это все будет осуществлено по согласованию исключительно с семьей погибшего. Даже результаты вскрытия имеют право только они прочитать», — добавили в дипучреждении Украины в Эстонии.

По данным статистики украинцы составляют 57 % трудовых мигрантов в Эстонии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть