26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинца-заробитчанина на эстонском заводе убила упавшая металлоконструкция

На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Эстонской Республике.

«Подтверждается информация. Действительно погиб (гражданин Украины — ред.) на заводе, упала металлическая конструкция на нашего гражданина», — сказали в посольстве.

По данным посольства, в настоящее время установлена ​​связь с родственниками погибшего, с работодателем в Эстонии, с полицией, с МИД этой страны.

«Его (тело — ред.) забрали на судебную экспертизу, поскольку погиб на производстве. Будет проведено, как и в любом случае, вскрытие. Это стандартная ситуация, что в Украине, что в Эстонии. После этого будут результаты вскрытия и будет понятно, когда наступила смерть», — отметили в посольстве.

«Потом будет решаться вопрос о возвращении тела в Украину, но это все будет осуществлено по согласованию исключительно с семьей погибшего. Даже результаты вскрытия имеют право только они прочитать», — добавили в дипучреждении Украины в Эстонии.

По данным статистики украинцы составляют 57 % трудовых мигрантов в Эстонии.