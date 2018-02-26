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Украинца-заробитчанина на эстонском заводе убила упавшая металлоконструкция
На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщили в посольстве Украины в Эстонской Республике.
«Подтверждается информация. Действительно погиб (гражданин Украины — ред.) на заводе, упала металлическая конструкция на нашего гражданина», — сказали в посольстве.
По данным посольства, в настоящее время установлена связь с родственниками погибшего, с работодателем в Эстонии, с полицией, с МИД этой страны.
«Его (тело — ред.) забрали на судебную экспертизу, поскольку погиб на производстве. Будет проведено, как и в любом случае, вскрытие. Это стандартная ситуация, что в Украине, что в Эстонии. После этого будут результаты вскрытия и будет понятно, когда наступила смерть», — отметили в посольстве.
«Потом будет решаться вопрос о возвращении тела в Украину, но это все будет осуществлено по согласованию исключительно с семьей погибшего. Даже результаты вскрытия имеют право только они прочитать», — добавили в дипучреждении Украины в Эстонии.
По данным статистики украинцы составляют 57 % трудовых мигрантов в Эстонии.
Метки: смерть украинца, Трудовая миграция, Эстония
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