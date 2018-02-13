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Украинцам не оставили выбора
В нынешних условиях победа реальной оппозиции на Украине немыслима — есть лишь небольшой, но крайне маловероятный шанс на появление сильных региональных движений.
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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Произошедшее и происходящее в целом с Саакашвили — это лишь часть, и не самая важная, плана власти по укреплению и обеспечению президенту второго срока, укреплению той диктатуры, основы которой уже заложены… Упразднение Саакашвили и размывание всего этого клокочущего журналистско-политического протестного движения привело к тому, что у нас формируется альтернатива — либо националистическое наступление, либо противостоящая ему светская автократическая диктатура во главе с действующим президентом, либо третье — новое республиканское движение с опорой на лидеров самоуправления и организованную политическую оппозицию. В этом треугольнике самое слабое звено — третье», — сказал Ермолаев
Метки: Андрей Ермолаев, Выборы на Украине, Диктатура, Петр Порошенко
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