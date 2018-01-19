19.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинцам нужен хутор, а не сильное государство — киевский журналист

Украинцы не хотят строить сильное государство. Такое мнение в своем блоге высказывает украинский журналист Михаил Мищишин.

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«Все чаще прихожу к мысли, что украинцам и не нужно сильное, успешное государство. Свое, понятное, хуторское — да. Сильное, европейское и процветающее — нет.

Мощное государство предполагает сильную центральную власть. А это для хуторянина и самостийщика, да еще и воришки по мелкому — конец всей его казацкой вольницы. Хитрый украинец — не дурак, чтобы на погибель своей махновщине сильную державу строить.

Армия зашугана Майданами. Спецслужбы и правоохранители борются друг с другом. Церкви разобщены и гнусно, и слишком уж по-мирски дерутся за приходы.

Людей, политиков и сил, которые могли бы сцементировать споро, исподволь и очень умно растягиваемую соседями: Россией, Польшей, Венгрией и вообще Западом — по сусекам сшитую из разношерстных кусочков на живую нитку Украину в стране пока что не видно.

Все так и будет валиться, не разваливаясь окончательно, еще долго, — прогнозирует Мищишин. — Хаос на границе с Россией устраивает всех, в том числе и Москву, создавая ей (и не только ей) возможность для резкий действий, вроде Крыма».