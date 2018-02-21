21.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинцам обещают распад России в ближайшие полвека

Озвучиваемые киевскими пропагандистами в 2014 году обещания скорого распада России и возвращения Крыма под контроль Украины сменились новыми установками: теперь украинские патриоты должны терпеть целых полвека.

Именно такой прогноз в эфире канала UMN озвучил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Огрызко, Россия не выдержит гонку вооружений со странами НАТО и распадетс по примеру СССР.

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«Для России наступают весьма смутные времена. Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность – экономическую, социальную, а потом и политическую. И на том всё закончилось. Потому, собственно, я бы не давал и пятидесяти лет для этой (России – авт.) страны», – заявил экс-глава МИД Украины.

«Если пойдёт так хорошо, как сейчас при Путине, то они распадутся очень быстро», – поддакнул ему находящийся в студии украинский политолог Евгений Жеребецкий.