21.02.2018, Мариуполь, Николай Кузнецов

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Украинцам приходится выбирать: потратить зарплату на еду или на коммуналку

Прожиточный минимум на одного украинца составляет почти 2000 гривен, но этой суммы не хватает на целый месяц.

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Об этом рассказали на украинском телеканале «ТV-7 Мариуполь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам жителей Мариуполя, чтобы прожить день, им необходимо 200 — 300 гривен. За месяц выходит приличная сумма, которая намного больше минимальной зарплаты на Украине.

«Я получаю пенсию 2000 гривен. Сколько я могу тратить в день на эту пенсию? Я плачу за квартиру больше половины своей пенсии, поэтому я стою перед выбором: купить еды или заплатить за коммуналку. Я выбираю еду, а коммуналка пусть подождет. Сейчас цены на коммунальные услуги просто зашкаливают», − пожаловался пенсионер из Мариуполя.