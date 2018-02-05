05.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украинцам, ставшим инвалидами в «АТО», в медсправках указывают «общее заболевание организма»

Официальный Киев не желает признавать боевык действия в Донбассе войной. В случае получения инвалидности гражданскими лицами, медикам дано указание ставить диагноз «общее заболевание».

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Об этом во время брифинга рассказал председатель правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как человек выходит из больницы, он оказывается никому не нужным, и остаётся один на один со своими проблемами.

Стоит отметить, что большинство людей, которые получают ранения в зоне «АТО», теряют возможность заниматься той трудовой деятельностью, которой они занимались до этого, в связи с чем и возникают проблемы финансового характера.

Большинство этих людей проживает на подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой области, где есть проблема с трудоустройством. Если человека в результате травмы увольняют с работы, то ему потом очень трудно найти новое рабочее место», − сообщил председатель правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива».

Он отметил, что полученное в результате боевых действий ранение гражданскими лицами при оформлении инвалидности пишется как бытовая травма.

«Тут есть очень важный аспект. В результате ранения, очень многие люди получают инвалидность. Когда люди приходят в МСЕК оформлять инвалидность, в справке им пишут диагноз «общее заболевание». Людям объясняют, что причина инвалидности, полученная в результате ранения, назначается только военным, а гражданским такого написать не могут. По нашему мнению, это откровенное издевательство над людьми», − рассказал Валерий Новиков.