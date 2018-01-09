09.01.2018

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Украинцев в очередной раз унизили в Польше

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на польское издание Gazeta Stołeczna,

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Так, один из клиентов рассказал журналистам, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением – независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», — приводит издание слова клиента.

В свою очередь руководитель завода Михал Вроблевский объяснил, что таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском.

«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», — сказал глава предприятия.

Эксперты же говорят о дискриминации.

«Это – унизительная практика сегрегации», — цитирует издание представительницу ассоциации «Никогда снова» Анну Татар, отметившую, что такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.

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