30.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинцы бегут от ядовитых змей в чужие леса

Вместо того, чтобы выгнать «змей» из украинского «леса», население страны массово покидает ее и ищет лучшей судьбы за границей, в чужом «лесу».

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам медика, замученные в своей стране украинцы легко адаптируются к жизни в любом другом государстве.

«Фактически мы живем в лесу, где есть куча ядовитых змей. Вместо того, чтобы выгнать ядовитых змей из леса, завезти сюда, может быть, мангустов, которые уничтожат этих змей, или самим стать мангустами, мы просто уходим из леса в другие леса. Где мы чужие, где мы не знаем тропинок, не знаем дорог, где местные, те лесовики, учат нас жизни. Замученные этими мерзавцами, мы можем адаптироваться к любой стране», — заявил Комаровский.