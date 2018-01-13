 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Галичина, ЕС, Политика, Украина

Украинцы ломают голову, как сохранить Польшу-адвоката при герое-Бандере


Отставка министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который заявлял, что с героем-Бандерой Украина в ЕС не войдет, не означает кардинальную смену внешней политики Варшавы. Об этом в еженедельнике «Зеркало недели» пишет политолог-международник Александр Шевченко.

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«Возможно, следует ожидать некоторого смягчения риторики и по отношению к Украине, но мы должны понимать, что, во-первых, не будет отхода от идеологии «Права и справедливости», важной составляющей которой является большое внимание к вопросам истории. Во-вторых, что проблемы между Польшей и Украиной имеют значительно более глубокий характер, чем прихоти конкретного министра или конкретной правящей силы», — пишет Шевченко.

Он полагает, что польско-украинские отношения неизбежно будут заходить в тупик при любой власти в Польше, пока Украина не выработает их концепцию.

«К власти, в конце концов, рано или поздно придет совершенно иная политическая сила, но проблемы между двумя странами останутся, если мы не начнем находить пути к их решению уже сейчас. Ведь решение проблем в польско-украинских отношениях зависит не только от Польши, но и от Украины», — написал Шевченко.

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