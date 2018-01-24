24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, СМИ, Статистика, Украина

Украинцы массово мигрируют в Facebook


Количество украинских пользователей социальной сети Facebook превысило 11 млн человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Watcher со ссылкой на данные внутренней статистики Facebook.

Внутренняя статистика соцсети причисляет к пользователям тех, кто хотя бы раз в течение последних 30 дней был залогинен в Facebook.

Как отмечает издание, за последние 12 месяцев количество украинских пользователей соцсети выросло на 67% — с 6,6 млн до 11 млн. Наибольший рост был зафиксирован в мае 2017 года, когда украинским провайдерам было запрещено предоставлять доступ пользователям к российским социальным сетям.

При этом рост украинской аудитории Facebook происходит в первую очередь благодаря миграции пользователей «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку естественный прирост интернет аудитории в Украине в 2017 года было незначительным.

Украинская аудитория социальной сети Instagram (принадлежит компании Facebook) составляет 7,3 млн пользователей. За год она выросла вдвое — с 3,6 млн.

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