25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцы массово покидают ЕС — на границах с Польшей и Словакией километровые очереди

Со стороны Словакии и Польши на границе с Украиной образовалась очередь из автомобилей длиной в несколько километров. Но со стороны Украины очереди нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«На Ягодыне, по нашей информации, очередь составляет около 900 автомобилей. Приблизительно такая же ситуация на Раве Руськой и на Шегинях на въезд в Украину», — рассказал он.

Предтавитель Госпогранслужбы пояснил, что связаны очереди с тем, что украинцы, работающие в ЕС, на новогодщние и рождественские праздники возвращаются домой.