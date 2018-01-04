 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Д.Б., Крым, Культура, Россия, Украина

Украинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева


Украинские пограничники 2 января не пропустили через КПП в Крым звезду российского шансона Евгения Кемеровского, сославшись на то, что он не оформил необходимое на Украине для иностранных граждан разрешение, чтобы выехать на полуостров с материка.

Об инциденте сообщил глава «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин.

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Он уточнил, что Кемеровский накануне прибыл на Украину поездом, «но не оформил разрешение на въезд в Крым».

«Кстати господин Евгений является автором слов песни «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров», — Бабин демонстрирует глубокие познания творчества исполнителя.

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