04.01.2018, Киев, Михаил Рябов

3 018 просмотров

Украинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева

Украинские пограничники 2 января не пропустили через КПП в Крым звезду российского шансона Евгения Кемеровского, сославшись на то, что он не оформил необходимое на Украине для иностранных граждан разрешение, чтобы выехать на полуостров с материка.

Об инциденте сообщил глава «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он уточнил, что Кемеровский накануне прибыл на Украину поездом, «но не оформил разрешение на въезд в Крым».

«Кстати господин Евгений является автором слов песни «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров», — Бабин демонстрирует глубокие познания творчества исполнителя.