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17.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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ЕС, Медицина, Общество, Украина

Украинцы принесли корь в Польшу


Более семи сотен работников мясокомбината в Польше, где уже много лет не вспоминали о кори, будут вынуждены пройти вакцинацию, так как на предприятии обнаружили пятерых украинцев, больных данным заболеванием.

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Такую информацию сообщают журналисты украинского телеканала «1+1» в выпуске новостей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 700 работников мясокомбината в Морлинах получат прививки против инфекции, поскольку на предприятии обнаружили пятерых больных корью. Польские СМИ передают, что все инфицированные рабочие являются украинцами.

Отметим, что в самом воеводстве уже много лет вообще не вспоминали о кори, потому данный случай считают чрезвычайным.

На Украине с начала года уже насчитали 1 285 инфицированных корью. Больше всего их в Ивано-Франковской области, Буковине, Закарпатье и в Одессе. В Сумах, Харькове и Чернигове не обнаружено пока что ни одного случая.

Медики отмечают, что лекарства от кори не существует, спасти от заражения может только вакцинация.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что полностью покрывают необходимость в бесплатной бельгийской вакцине.

Как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», в начале января в двух регионах Украины вспыхнула эпидемия кори. Данный факт тщательно скрывается, а министерство здравоохранения проваливает вакцинацию.

В свою очередь, вчера и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности Республики предоставить возможность жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины пройти вакцинацию от кори и соответствующее лечение от этого заболевания.

 

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