02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинцы пытаются сорвать сотрудничество Болгарии с российской компанией

Болгарская комиссия по защите конкуренции отклонила жалобу украинской компании «Украинмаш» на проведение тендера на ремонт болгарских истребителей с участием лишь одной компании – РСК «МиГ». Решение было опубликовано в последний рабочий день 2017 года. Об этом пишет сегодня ресурс «Русская Болгария».

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Решение Комиссии дает возможность Министерству обороны Болгарии продолжить переговоры с российской компанией. Однако, в решении уточняется, что украинская компания может обжаловать решение в Верховном административном суде.

Министр обороны Красимир Каракачанов определил жалобу как саботаж и заявил, что вопрос будет решен к концу февраля.

На ремонт болгарских МиГ-29 было выделено 82 млн. левов, однако, из-за жалобы в конце 2017 года правительство перераспределило 53.4 млн. из них на поддержку военных аэродромов и ремонт зданий военных училищ.