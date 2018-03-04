04.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцы разочаровались в гастролерах

Протесты, организованные в Киеве экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не получили широкой поддержки в украинском обществе.

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Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал киевский киевский экономический эксперт Всеволод Степанюк, давая оценку силовой зачистке палаточного лагеря саакашистов под Верховной Радой.

«Разгон палаточного городка – логичное завершение борьбы «гастролеров» из политики с действующей властью Украины. «Гастролеры» вносили серьезную дестабилизацию, а Украина с их присутствием была слишком зависима от внешних сил. Теперь их эпоха закончилась, что позволяет рассчитывать на то, что стабильности будет больше. Поэтому то, что палаточный городок разогнали, – хорошо», — полагает эксперт.

Он уверен, что большинство задержанных не будут привлечены к ответственности или лучшем случае получат условные наказания, тем более что, обращает внимание Степанюк, «практика украинского правосудия показывает, что могут отпустить откровенных убийц, посадить невиновных».

Собеседник «ПолитНавигатора» не верит, что разгон саакашистов приведет к эскалации протестного движения в ближайшее время.

«Движение Саакашвили не особо поддерживалось людьми, все понимают, что это политические игры, что эти люди ничего хорошего стране дать не могут. Конечно, в Украине сохраняется большой протестный потенциал. Вопрос – какая политическая сила сумеет организовать народный протест. Но это точно не Саакашвили и не «Рух новых сил», — убежден Степанюк.

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