26.12.2017, Киев, Игорь Петров

2 355 просмотров

«Украинцы слишком много едят» — фраза года от министра Гройсмана

Высказывание министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы слишком много едят, заняло первое место в ТОП-3 фразах о продуктах в 2017 году, считает генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы сделали свой ТОП-3 лучших фраз о продуктах и подорожании в этом году. Первое место занял министр социальной политики Рева с его известной фразой «украинцы много едят, именно поэтому мы тратим много денег наеду». Номер два – первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, который сказал о том, что отмена государственного регулирования цен на социальные продукты питания никак не повлияла на инфляцию и вообще рост стоимости продуктов питания не влиял на инфляцию в прошедшем году. Третье место – премьер министр Владимир Гройсман с фразой «а вы видели годы когда цены не растут?».

Мы исходя из этого знаем, что все понимают, какие ошибки были допущены в уходящем году и какие уроки нужно извлечь на следующий год. Все достаточно печально – когда вы знаете, что происходило, то вы уже знаете, чего нельзя допускать. А когда мы видим, что Министерство экономического развития, которое обязано планировать развитие страны и выстраивать все финансовые показатели, говорит что рост стоимости продуктов происходил вообще изолировано от всего остального, а Нацбанк каждый квартал пересматривает показатели инфляции в связи с тем, что дорожают продукты питания, то мы понимаем, что что-то не так», — сказал он на пресс-конференции.