02.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Демография, Украина, Экономика коллапса, Эмиграция

Украинцы уже не видят будущего в своей стране


Граждане Украины массово покидают страну и забирают с собой своих детей, поскольку не видят перспектив на родине.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виталий Махинько, председатель организации украинского профсоюзного движения «Трудовая Солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основная причина, почему едут украинцы, — они не видят будущего здесь, в своей стране. И пока украинская власть не покажет украинцам их будущее здесь, их место, которое здесь может быть, поток миграции не изменится. Люди будут уезжать, убегать от войны, от проблем, которые здесь, на заработки, учиться, переезжать. Большая часть украинцев возвращаться не собирается.

Такая же ситуация в Польше, где польские работники уехали в Германию, Великобританию, Францию работать. Да, они периодически приезжают в Польшу, но они туда не возвращаются. То же самое и в Украине. Самое страшное – люди начали забирать детей своих. Семья рабочих, которые уехали в Польшу, и повели туда в польскую школу своих детей, уже не вернется в Украину. Для нашей страны это уже огромные, большие потери», — сказал Махинько.

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