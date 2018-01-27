27.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинцы, видевшие заграницу, не хотят оставаться на родине

Почти треть (29,1%) украинцев задумывалась о том, чтобы уехать за границу, при этом реально готово уехать более 37%, из них 6% уже предпринимает реальные шаги для этого. Такие данные опроса Киевского международного института социологии приводит еженедельник «Зеркало недели».

Больше всего (34%) хотят уехать жители западных областей, меньше всего – центральных (27%).

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«Препарируя полученные цифры, мы сталкиваемся с предсказуемой, но от этого не менее тревожной картиной: из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% — от 30 до 39 лет; 33% — 40–50-летние. Страна в ее нынешнем состоянии не может закрыть эту брешь. Острая нехватка интеллектуалов, высококлассных специалистов и людей с руками, выросшими не из нижних плечей, ощущается Украиной уже сегодня. Из тех, кто готов искать счастье на чужбине, 40% — люди с высшим образованием; 27,6% — со средним специальным; 23,2% — со средним и 17,8% — с неполным средним образованием», — говорится в статье.

По оценкам издания за пределами Украины уже пребывает от 6 до 8 млн человек. Отмечается, что среди потенциальных иммигрантов большинство уже бывало с той или иной целью за границей. Авторы предполагают, что 63,6% респондентов не задумываются об отъезде, просто потому, что им пока не с чем сравнить Украину.

10% готовых уехать среди причин называют отсутствие безопасности на родине. 14% согласны покинуть Украину навсегда, 3% — пока не закончится война.