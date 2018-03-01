01.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцы за границей нужны как дешевая рабочая сила

Большинство уехавших за рубеж граждан Украины работают в сфере физического труда. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о тех, кто востребован, то в первую очередь востребованы люди, которые работают в сфере строительства.

Опираясь на нашу социологию, мы можем говорить о том, что 93% украинцев, которые работали за рубежом, работали в сфере обычного физического труда.

43% из них работало в сфере строительства, 23% — в сфере сельского хозяйства, если говорить об иных направлениях, то это сфера обслуживания, а если говорить о сфере информационных технологий, то тут порядка 3%.

Т.е. говорить о том, что у нас происходит тотальное бегство мозгов, не приходится. Украинцы, которые выезжают за рубеж, в основном работают руками», — заявил Воскобойник.