03.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцы замерзают из-за некомпетентности «Нафтогаза»

В Стокгольме «Нафтогаз» одержал пиррову победу, а его руководство не обеспечило достаточное количество газа в хранилищах, из-за чего возникла его нехватка в холодную погоду.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, отреагируй бы украинская сторона более спокойно на решение Стокгольмского арбитража, то не было бы того конфликта, который возник сейчас из-за нехватки газа.

«Что мешало «Нефтегазу» подписать дополнительное соглашение с 22 декабря 2017 года когда прозвучало первое решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку? Не надо быть юристом, чтобы понимать: если два хозяйствующих субъекта получают решение арбитража, то они должны каким-то образом его формализовать. Формализовать его можно согласно положениям контракта от 2009 года путем подписания дополнительного соглашения. Почему «Нефтегаз» не подписал дополнительное соглашение с «Газпромом» до 1 марта? Почему он перечислил деньги на основании старого контракта?», — поинтересовался Землянский.

Он убежден, что такой некомпетентности со стороны руководства НАК независимая Украина еще не знала, а в прежние «газовые войны» никто из потребителей, населении и бюджетных организаций не пострадал и обеспечивались газом и теплом в полном объеме.

«Сейчас мы не можем поднять – чем меньше газа в хранилищах, тем меньше газа за единицу времени можно поднять. Даже при 10 миллиардах кубометров газа в хранилищах обеспечить стабильное, бесперебойное газоснабжение – проблема. А это записано в уставе «Нефтагаза» стабильное , бесперебойное газоснабжение – основная цель деятельности. То есть руководство «Нефтегаза» не справилось с возложенными на него обязанностями. Впервые за все время независимости Украины мы слышим: давайте экономить, снижать давление, останавливать учебный процесс, потому что не хватает газа, потому что «Газпром» — кака», — отметил эксперт.

«Все проблемы на сегодня – это уровень компетентности руководства «Нефтегаза». Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем, в частности, по транзитному контракту – пиррова победы потому что 2,5 миллиарда долларов в горизонте 10-15 лет возможного использования украинской ГТС – это ни о чем», — резюмировал Землянский.