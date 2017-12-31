 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
31.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., Политика, Украина

Украинцы записали пародию по мотивам «В Питере пить»


Украинские журналисты записали песню-пародию на композицию популярной российской группы «Ленинград» «В Питере — пить». Трек под названием «В Киеве-пить» высмеивает продажность украинских политиков и рассказывает об их «темных» страницах биографии — «за Ляшко вставить клизму», «за Юлю — дернуть чифирь». Ролик транслировал телеканал 24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В песне рассказывается, что украинские политики ведут себя «часто как шлюхи». «За Мишу не впадлу понюхать», «за «Киву придется сторчать», — намекают авторы песни на пристрастие политиков к незаконному допингу.

«А в Киеве — пить, в Киеве — пить, кофе за Петра пить», — высмеивают недавнюю акцию «порохоботов» в поддержку президентской политики.

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