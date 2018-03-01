01.03.2018, Москва, Владимир Гладков

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Украине для выполнения Минска нужен волшебный пендель

Украина продолжает саботаж Минских соглашений, более того, Киев усиливает блокаду Донбасса – новым шагом стало прекращение работы последнего украинского оператора сотовой связи в ДНР. Единственный шанс заставить режим Петра Порошенко выполнять договоренности – давление стран – участников Нормандского формата.

Об этом сегодня в Совете Федерации на заседании комитета поддержки жителей Юго-Востока заявил официальный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев находит новые причины не выполнять взятые на себя обязательства, уходить от ответственности. И сейчас данный переговорный этап можно оценить как этап стагнации…

Украина не делает шагов в плане выполнения договорённостей, при этом не заявляет открыто, что не собирается их выполнять.

Мы видим, что из-за политической пробуксовки страдают все остальные направления. Нет возможности полноценно говорить о безопасности, потому что всё упирается в политическую составляющую, и сейчас мы видим, что достаточно долго Украина уходит от мирной инициативы, такой как разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. На двух из трёх пилотных участках разведение состоялось, и оно достаточно успешно, мы фиксируем режим прекращения огня. Но на третьем участке – Станица Луганская, Украина в обход договорённостей не выполняет взятые на себя обязательства, и разведение не состоялось по сей день.

Что говорить об экономической составляющей, то здесь всё упирается в политику, и снятие экономической блокады – это основной вопрос экономической подгруппы. Он опять пробуксовывает и стоит на месте. Я бы сказал даже, что здесь регресс, потому что блокады разного рода только увеличиваются. Последняя в этом году – коммуникационная блокада.

Без давления со стороны стран-гарантов, Украина сдвинуться с этой позиции не сможет. Встречи в Нормандском формате на какое-то время дают толчок по продвижению выполнения обязательств, но Украина и здесь пытается всё размыть, и какого-то чёткого механизма реализации Минских соглашений в обозримом будущем с украинской стороны я не вижу», – заявил Пушилин.