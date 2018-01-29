29.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Медицина, Скандал, Украина

Украине грозит эпидемия, по сравнению с которой все прочие покажутся цветочками


Украине грозит вспышка дифтерии, причем имеющейся в стране вакцины от этого заболевания хватит максимум на неделю.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вероятность дифтерии очень высокая. Каждый взрослый человек раз в десять лет должен быть привит от дифтерии… А вы знаете, друзья, что когда дифтерия придет, вас лечить нечем будет. У нас сыворотки в стране нет. Дифтерия не лечится антибиотиками. Дифтерия лечится одним единственным препаратом, который называется противодифтерийная сыворотка. Противодифтерийной сыворотки в Украине нет. Взять ее не откуда. Несколько доз дали из той же Индии, ну, на неделю эпидемии, может быть, хватит. А так не хватит.

Поскольку есть страны, где есть вспышки дифтерии, там, где война, где дефицит врачей — Йемен, Бангладеш, Венесуэла, там сейчас реальные вспышки дифтерии. А как только сюда приедет больной, а тут не привито более 50 процентов людей, может рвануть. Есть минное поле. Как только где-то, кто-то топнет, может рвануть так, что мало не покажется», — заявил Комаровский.

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