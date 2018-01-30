30.01.2018, Москва, Олег Кравцов

2 303 просмотров

Украине напомнили, чьей на самом деле разработкой является самолет «Руслан»

С учетом того, что Украина разорвала сотрудничество с РФ в области авиастроения, тяжелые транспортные самолеты АН-124 «Руслан» будут модернизированы в России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава сформированного на базе авиационного комплекса имени Ильюшина транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин, отвечая на вопрос, как решается вопрос с обслуживанием самолетов Ан-124–100 «Руслан».

«На «Ил» возложены функции разработчика по этим самолетам. Такое решение было принято после всем известных событий 2014 года, когда госпредприятие «Антонов» фактически отказалось от технической поддержки и дальнейшего сотрудничества по программе Ан-124. Эти компетенции сейчас на «Иле», обсуждается работа по модернизации самолета с использованием задела, который появился в ходе программы создания Ил-76МД-90А. Я считаю вполне возможным самостоятельно развивать тему «Руслана», поскольку ресурс существующих сейчас бортов остается еще очень большим, они смогут эксплуатироваться как минимум до 2040 года», — сказал Рогозин.

По его словам, главная задача сейчас — обеспечить безопасную эксплуатацию этого самолета и дальнейшее развитие. Также он уточнил, что обслуживанием Ан-124–100 занимается «Авиастар-СП» в Ульяновске без помощи украинского ГП «Антонов».

«Связи между предприятиями сегодня разорваны. Но я хотел бы напомнить, что этот самолет разрабатывался не на Украине, а в Советском Союзе. Там была очень широкая кооперация: центральных научных институтов, конструкторских бюро, предприятий всей большой страны. А само производство было базово организовано именно в Ульяновске. Так что нельзя считать «Русланы» украинской разработкой», — заявил собеседник издания.

Также его попросили ответить на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества с Украиной.

«В Киеве уже очень многие понимают, что разрыв отношений с Россией ударил по предприятиям украинской промышленности. Могу сказать честно, что от сотрудничества с украинскими партнерами мы не уклоняемся и готовы к переговорам. Но только в случае соответствующих решений на государственном уровне», — подчеркнул Рогозин.

Он также добавил, что российская промышленность в случае необходимости способна освоить производство двигателей такого класса, которые были созданы на Украине.