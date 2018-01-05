05.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Украине посоветовали научиться жить по средствам

Из-за перекосов в бюджете госдолг Украины достиг огромных сумм и украинские политики перекладывают эти проблемы на следующие поколения.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-вице-премьер Украины Виктор Пинзеник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда-то Украина имела долг 80 млрд грн. Сегодня – более 2 трлн грн. Это произошло всего за 10 лет. Причиной возникновения долга является дефицит бюджета. Когда страна живет с дефицитом, который измеряется сотнями миллиардов гривен, это ведет к накоплению проблем. Настает момент, когда проблемы прорывают. К сожалению, Украина не раз переживала такие моменты. В свое время она реагировала на них. Меня очень тревожит, что в этот сложный период, который мы переживаем в последнее время, адекватной реакции власти нет. Страна долгое время живет с больным бюджетом, тратит то, что она потратить не может. К сожалению, украинские политики боятся честного разговора с обществом о том, что мы должны научиться жить по средствам, перестать перекладывать наши проблемы на завтрашний день и на следующие поколения наших граждан», — сказал он.