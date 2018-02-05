05.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украине предсказали очищение от нацистов. Ждать до 2023 года

На украинском ТВ увидели «свет в конце тоннеля» в решении украинской власти отсрочить вступление в силу скандального закона об образовании, предполагавшего переход на украинский язык образования во всех учреждениях с 2020-го года.

Так, телеведущий Вячеслав Пиховшек в эфире телеканала NewsOne заявил, что это — неплохой шанс, дающий надежду на то, что после поражения нынешней власти на выборах и ухода националистов, удастся исправить все, что они натворили за последние годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, ранее министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что власть прислушалась к рекомендации Венецианской комиссии и решила перенести реализацию закона на 2023-й год.

«Это крупнейшая победа людей, которые не хотели этого закона, и это, хотя бы, какой-то небольшой лучик надежды. 2023-й год. Если все будет идти по плану, по плану выборов, если в 2019-м году Порошенко потеряет власть, и потеряет власть его парламентское большинство, то возникнет совершенно другой расклад. Предстоит очень много работы по исправлению ситуации. И, конечно, эти годы, до 2023-го года, это неплохой люфт», — заявил Пиховшек.