20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украине придется постараться, чтобы получить право стать ареной мировой войны — киевский дипломат

Украина должна стать прилежным учеником, чтобы обеспечить к себе благосклонное отношение Запада по вопросу войны с Россией.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, глава правления организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, по словам которого, мировые аналитики говорят о перспективе возникновения нового широкомасштабного конфликта, в который будут втянут многие государства, причем с высокой вероятностью переступить психологический порог неприменения ядерного оружия.

«Мы — одна из горячих точек на планете, которая имеет очень высокий потенциал перерасти в мировую войну. Но не факт, что мы будем в центре внимания — таких точек может быть много. Например, проблема Северной Кореи может абсолютно изменить баланс сил. Поэтому нам не подарено внимание мира, за него придется бороться. И частично этого внимания придется добиваться в сферах, где украинская власть меньше всего этого хотела бы — это и борьба с коррупцией, и экономические реформы. Нужно быть прилежным учеником там, где нас хотят учить, чтобы обеспечить благосклонное отношение в вопросах, в которые мир не очень хотел бы вмешиваться. Например, в таких, как война с Россией», — сказал Яременко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде заявили, что Украина должна стать острием третьей мировой войны.