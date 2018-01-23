23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинизация на марше: под предлогом «отсутствия спроса» отменили ЗНО по русскому языку

На Украине продолжается ползучая насильственная украинизация образования. Так, было отменено внешнее независимое оценивание ( аналог российского ЕГЭ- Ред) по русскому языку. По словам министерских чиновников причиной отмены стал якобы «маленький спрос» на него среди будущих студентов. В Украинском центре оценивания качества образования огласили сроки проведения ВНО-2018 и официально подтвердили, что русский язык в этом году исключили из списка предметов для прохождения теста.

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Об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с тем, что объем заказов на этот тест был невысок. Русский язык стоит в ряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками», – заявил Карандий.

Основная сессия ВНО в этом году должна начаться 22 мая тестированием по математике и продлится до 13 июня, когда состоится ВНО по химии.

Вместе с тем, министерских чиновников опровергают данные социологов. В частности, по данным свежих соцопросов, русский язык в качестве государственного хочет ввести каждый третий житель Украины.

По мнению одесского политика, главы партии «Союз анархистов Украины» Вячеслава Азарова, нынешний киевский режим таким образом не только затрудняет для украинской молодежи образование в России, но и обрекает ее там на неквалифицированную работу.

«В Европе она моет горшки и потеет на конвейере. А теперь без приличного уровня языка та же участь ее ждет и в России. Это притом, что в самой Украине работы всё меньше. Видимо, создание нации холуев, — идея фикс майданного режима», — резюмирует Азаров..

Интересно, что синхронно с украинскими националистами от образования, по сообщениям СМИ правительство Латвии поддержало перевод всех школ страны на латышский язык.