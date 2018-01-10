10.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинка лишилась руки на заработках в Польше — скандальная история на луцком ТВ

Жительница Луцка Алена Романенко лишилась руки на заработках в Польше и столкнулась с безразличием местных работодателей к украинским гастарбайтерам.

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Об это она рассказала в интервью телеканалу «Волынь 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, в ноябре она уехала в предместье польского города Познань и получила работу в прачечной: «Чтобы заработать какую-то копейку, чтоб было за что жить, потому что на Украине невозможно ничего за такую зарплату купить».

Ее работа состояла в том, чтобы следить за сохранностью белья и загружать его в стиральную машину, которая часто ломалась. Однажды во время ее смены она заметила, что белье закрутилось в узел и стала его вытаскивать из машины.

«Я узел увидела, забирала его, простынь туда убежала, я хотела ее вытащить и она мне затащила руку. Но затаскивало не быстро, а постепенно. Я кричала очень громко. Подбежала через какое-то время девочка, с которой я работала. Пока она искала, кому сказать, хотя там очень много было людей. Пока эту машину выключали, мне руку затянуло аж досюда (показывает по локоть, — авт.). Приехала скорая помощь, приехали спасатели, их было очень много», — рассказывает девушка.

Рука девушки около часа была зажата в стиральной машине, потому что спасатели ждали приезда владельца прачечной. Тот по приезду не разрешил спасателям разрезать машину болгаркой: «Приехали спасатели, он на ту машину залез, хотел ее разрезать, приехала скорая, они мне вкололи обезболивающие, но они не помогали, боль была неимоверная. Когда спасатель хотел разрезать эту машину, то владелец этой прачечной сказал этого делать нельзя… Моя рука была час в машине… На работе была бригадирша, но она вообще не подходила».

Девушка жалуется — несмотря на случившееся, владелец прачечной не оказал ей никакой помощи и уволил других работниц из Украины, пригрозив им, чтобы те не давали показания:

«Этот хозяин прачечной через три дня приехал ко мне и то его заставили, потому что я у него работала. Он приехал один раз, а так, чтобы какую-то помощь оказать, то нет. Он говорил, мы поможем, чем надо. Но это передавали только слова мне… Убрали нескольких свидетелей, уволив их с работы, а одну девочку выгнали и отправили на Украину, чтобы она не могла давать показания, запугали весь коллектив прачечной», — рассказывает пострадавшая.