23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинка, погибшая при теракте в Кабуле, оказалась выпускницей луганского университета

Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля выразил соболезнования в связи с гибелью выпускницы вуза уроженки Луганска Ирины Медичевой в результате теракта в Кабуле, пережает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Медичева Ирина Сергеевна поступила в наш университет в 2004 году по специальности «Туризм», причем вступительные экзамены сдала хорошо. В 2009 году получила диплом бакалавра, а в 2010 году – специалиста, оба диплома с отличием», — говорится в сообщении.

«Администрация Далевского вуза выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Ирины», — заявили в университете.

Медичева работала в транспортной компании «Украинские крылья» («Українські крила»), которая перевозила грузы из Кабула в другие города и страны. На своей странице в Facebook девушка указала, что работала в авиакомпаниях Azur Air Ukraine — ранее известной как UTair-Ukraine, а до этого – в «UTAir».

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Вечером 21 января вооруженные боевики совершили нападение на отель Intercontinental в Кабуле. В ходе спецоперации, длившейся более 15 часов, были ликвидированы шесть нападавших. Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за случившееся. По последним данным, число погибших превысило 40 человек, более 120 удалось спастись. Среди погибших — около 10 иностранцев, в том числе семь украинцев. Как сообщил ряд СМИ, некоторые из них являлись сотрудниками авиакомпании «Украинские крылья», сотрудничающей с афганской Kam Air.