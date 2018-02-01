01.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Общество, Происшествия, Религия, Украина

Украинкам в Киеве раздавали цветы и убеждали, что хиджаб — это хорошо


Несколько девушек-мусульманок раздавали киевлянкам цветы и сувениры с мотиваторами у метро Крещатик в Киеве. Акция носила название «Я люблю свой хиджаб» и была приурочена ко Дню Хиджаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором ее выступила Всеукраинская ассоциация мусульманок. Никакого политического подтекста, как уверяли ее организаторы, акция не имела, а ее цель, по их же словам — была «развенчать неверные стереотипы о женщине в платке, как о необразованной и униженной».

Как отмечает корреспондент «ПолитНавигатора», киевлянки с удовольствием принимали подарки.

День Хиджаба отмечается с 2013 года по инициативе мусульманки Назмы Кхан, организовавшей в соцсетях акцию в поддержку права мусульманок одеваться в соответствии с предписаниями своей религии.

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