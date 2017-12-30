30.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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Украинку уволили с работы за посещение Геленджика

Жительница Украины лишилась работы за посещение Геленджика, который начальство перепутало с Крымом. Об инциденте в своем блоге рассказывает киевский журналист Андрей Манчук.

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«История молодой женщины, которая занимается сетевым маркетингом и работала в одной из киевских фирм. Совершенно аполитичный человек — я, правда, не знаю, поддерживала ли она Евромайдан, но это не имеет никакого значения, поскольку пост вовсе не про злорадство.

Так вот, в конце лета она вместе с матерью традиционно поехала отдыхать к родственникам в город Геленджик. Накупавшись и вернувшись домой, женщина выложила на инстаграм обычные в таких случаях фотографии с пляжами и горами.

Вскоре после этого начальник вызвал ее на ковер и заявил, что посещение оккупированного Крыма подрывает авторитет фирмы. Сотрудница ответила, что Геленджик находится на Кавказе, и к Крыму никакого отношения не имеет. Заглянув в интернет, начальник понял, что выставил себя дураком — а начальники очень не любят выставлять себя дураками.

Поэтому женщине тут же заявили, что посещение российских курортов на Кавказе тоже подрывает авторитет фирмы, и за такое непременно следует наказать.

Выслушав новые обвинения, она сказала, что ездит в Геленджик каждый год, и это никогда не вызывало проблем; что поездки в Россию никем не запрещены; что вон тот и вот этот сотрудники тоже недавно были в РФ — но не у родни, а по делам, и не на море, а прямо в самой Москве; что, в конце концов, фирма активно работает в официально запрещенном в Украине вконтакте, который признан опасной преступной террористической сетью — и на ее авторитете это никак не сказалось. После чего ее, разумеется, сразу уволили.

Это случилось в сентябре, и, по состоянию на текущий момент, героиня нашей истории уже сумела найти себе рабочее место — а это большое везение по нынешним временам. Но и тут есть нюанс — бывшие коллеги написали в цеховом паблике о том, что ее выгнали за поддержку сепаратизма. И очень хорошо, что новые работодатели не поленились разобраться, о каком «сепаратизме» идет речь, и не побоялись взять женщину на работу.

Этот случай нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим — сейчас случается трэшак и почище. Я пишу о нем только потому, что на данном примере можно хорошо проследить логику становления тоталитарного общества — когда цистерны пропагандистского дерьма, которые двадцать четыре часа заливают в уши людей патриотические СМИ, разжигая ненависть и паранойю, приводят к развитию репрессивных практик на бытовом уровне — доносы, лицемерие, безумные, иррациональные обвинения, травля и преследования случайных людей, которые попали под жернова этой кафкианской машины», — констатирует Манчук.