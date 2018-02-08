08.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украинская армия использует на Донбассе просроченные боеприпасы, которые не взрываются

ВСУ в зоне так называемой «АТО» используют старые советские боеприпасы, которые в 10% случаев не взрываются, но продолжают нести опасность мирным жителям Донбасса.

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Об этом на брифинге в Киеве на тему «Гуманитарное разминирование Донбасса» рассказал директор профильной компании разминирования ЗАО «Трансимпекс» Владимир Петраченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня уже было сказано, что на сегодняшний день заминировано более 7000 квадратных километров Донбасса, и это только наша территория. Если посмотреть, как идёт процесс разминирования, то на сегодняшний день работает всего 64 группы: это МО Украины, ГСМС и служба транспорта. На данный момент они разминировали только 260 кв. км, это всего лишь 3,5% территории. Из этих данных вы можете сделать вывод, что процесс будет долгий и очень сложный», − сообщил Владимир Петраченков.

Директор профильной компании разминирования ЗАО «Трансимпекс» рассказал, что ВСУ используют старые просроченные боеприпасы, у боевой части снаряда которых на сегодняшний день отмечается большой процент несрабатывания.

«На сегодняшний день в мире около 40 стран с минной проблемой, и Украина находится в «лидирующей» пятёрке, на одном уровне с Афганистаном, Сирией и Ливаном. Разминирование на Украине имеет свои сложности: они заключаются в том, что ВСУ применяют боеприпасы с просроченным сроком службы. По сообщениям МО Украины 10% данных боеприпасов не взрывается, это очень много. Например, представьте себе: 122 мм реактивный снаряд, который влетел в землю и не взорвался, как его оттуда вытащить? У него из земли торчит только хвост, реактивная часть сработала, а боевая часть – нет. Вытащить такой боеприпас довольно сложно, начнёшь копать, он взорвётся, начнёшь вытаскивать, тоже взорвётся», − рассказал Петраченков.