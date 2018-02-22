22.02.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украинская армия уже не станет сильнее

Закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса, подписанный вчера президентом Украины Петром Порошенко, для жителей Донбасса по сути ничего не меняет. Он носит больше популистский характер, и узаконивает использование украинской армии против мирного населения юго-востока бывшей Украины.

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Такое мнение, комментируя подписание этого закона, высказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу этого закона лично я считаю, что ему напрасно уделяется столько значения и панические настроения по его поводу в сети абсолютно необоснованны. По сути, в военном плане он абсолютно ничего не меняет, потому что украинская армия от этого сильнее не станет. Четвёртый год идёт война, и украинская армия показала уже всё, на что способна. Она действовала предельно агрессивно и более агрессивно действовать уже не будет. Этот закон был принят скорее больше для популизма и для того, чтобы дать больше власти военным. Он наконец-то легализировал использование армии именно внутри государства против собственного народа. До этого армия использовалась незаконно», – сказал Безсонов.

Также он добавил, что, если раньше «АТО» руководила СБУ, то сейчас руководство перешло к генеральному штабу ВСУ. Таким образом этим законом украинские власти, по сути, ввели военное положение в Донбассе. Кроме того, военное командование любого ранга может отбирать собственность у граждан.

Говоря об изменениях, которых стоит ожидать жителям Донбасса, Даниил Безсонов отметил, что особых изменений не будет.

«Особых изменений, я думаю, не будет. Как проводили ВСУ обстрелы нашей территории из тяжёлого вооружения, так они и будут их проводить. К наступлению украинская сторона готовится, наращивает силы, обо всех их действиях и планах мы знаем. Какие-то неожиданности для нас исключены. Вопрос в том, решатся ли они пойти в масштабное наступление, будет ли этот приказ. Если будет – украинская армия перестанет существовать. Да, будет очень тяжело, но мы знаем, на что они способны, и на что способны мы. Мы к этому готовимся».

Также, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, начальник пресс-службы отметил непрекращающиеся обстрелы мирных городов Донбасса:

«В целом на линии соприкосновения каких-то существенных изменений не происходит, обстрелы, как были, так и есть, меняется только их интенсивность. На той неделе была попытка прорыва вражеской ДРГ. Один из выживших этой группы попал к нам в плен. Украинская сторона продолжает нас провоцировать на ответные действия. Недавно у них была комиссия из США. Они активно готовятся, идёт подвоз боеприпасов, ГСМ и продовольствия, но будет ли приказ на начало масштабных наступательных действий, это уже вопрос не ко мне, и я думаю, никто на него сейчас не ответит».