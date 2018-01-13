13.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинская авантюра в Донбассе закончится в Одессе

У украинской армии нет ресурсов для ведения полномасштабных наступательных действий, поэтому любая авантюра на Донбассе обречена на провал. Об этом в интервью Ютуб-каналу PolitWera заявил Яков Кедми, израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные обычно лучше понимают боеспособность своих войск. Украинские военные отлично знают, что любая крупномасштабная авантюра в отношении Донбасса может очень быстро закончиться или в Одессе или на Днепре. Поэтому они сознательно на такое не пойдут.

Нет такого соотношения сил. Есть элементарные военные понятия о соотношении сил, логистики, способности вести наступательные или оборонительные действия. И они не в пользу украинской армии, атакующей», — сказал эксперт.